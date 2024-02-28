На выборах президента РФ досрочно проголосовали более 43 тысяч россиян

На выборах президента РФ в досрочном голосовании с 25 февраля уже приняли участие 43 622 избирателя в 18 регионах. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Досрочное голосование проходит в 40 008 в труднодоступных или отдаленных местностях, на 3 614 на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также в Запорожской и Херсонской областях, включая населенные пункты, находящиеся вблизи линии фронта.

Памфилова уточнила, что досрочное голосование будет проходить до 14 марта на территории в общей сложности 42 субъектов РФ. В ДНР и ЛНР оно начнется 10 и 11 марта соответственно.

Напомним, выборы главы государства назначены на 15-17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube