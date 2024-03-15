ЧП в Подмосковье: местный житель облил краской урну для голосования

Сегодня в подмосковном Лыткарине задержан местный житель, который облил красящим веществом урну для бюллетеней на избирательном участке. Мужчина доставлен в полицию для разбирательства, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Как отмечается, материалы о ЧП будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Мужчине может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее сегодня в Москве была задержана девушка, которая на избирательном участке облила зеленкой урну для голосования. Против неё возбуждено уголовное дело о противодействии волеизъявлению граждан и противодействию работы избиркома.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube