Явка на выборах президента РФ превысила 70%

На выборах президента России проголосовали более 70% граждан, обладающих правом волеизъявления. Этот предварительный результат уже превысил показатели президентской кампании 2018 года, когда в выборах приняли участие 67,47% избирателей. К 16:34 мск явка составила 70,55%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ.

В ряде регионов установлен рекорд явки избирателей в современной истории выборов. В частности, это произошло в Пермском крае, где на 15:00 местного времени (13:00 мск) средняя явка с учетом дистанционного электронного голосования составила 71,2% или 1 401 936 избирателей. Также регион превысил показатель активности избирателей на предыдущих выборах президента в 2018 году – тогда он составил 66,5%.

Выступая в информационном центре ЦИК, глава избирательной комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что при подведении итогов голосования необходимо сделать так, чтобы ни у кого не было сомнения в их достоверности. «Выборы должны пройти чисто, честно, чтобы комар носа не подточил и чтобы ни у кого не было сомнений, скажем, в достоверности результатов, в достоверности того, как идет подсчет голосов», – сказала Памфилова.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые в истории президентских выборов россияне смогут проголосовать дистанционно. ДЭГ доступно для жителей 29 регионов, включая Москву.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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