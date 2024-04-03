Как вы оцениваете работу правительства РФ? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин выступил с отчетом о работе кабинета министров по итогам 2023 года. Премьер-министр сообщил о достижениях в развитии экономики на фоне западных санкций, а также о значительных мерах поддержки россиян, принятых по поручению главы государства.

В ходе развернувшейся дискуссии о результатах работы кабинета министров представители фракций КПРФ и «Справедливой России» указали, что работа правительства могла быть и более эффективной. Одна из главных претензий – финансово-экономическая политика и действующая налоговая система, которые тормозят развитие отечественной экономики.

«В условиях беспрецедентных санкций мы считаем, что можно оценить (работу) правительства как удовлетворительно. Конечно, у нас есть вопросы к социальному блоку, потому что вопросы демографии, к сожалению, не решаются в нашей стране. И, конечно, есть вопросы к финансово-экономическому блоку», – заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов.

Фракция КПРФ также на «удовлетворительно» оценила работу кабинета министров, но при этом подчеркнула, что без изменений финансово-экономической и налоговой политики России не удастся выйти на должный уровень развития. «Это правительство более работоспособно, более энергично, более технологично, но оно так и не выбралось из финансово-экономической колеи – той грязной, воровской, которую протоптали Ельцин, Чубайс и Гайдар и вся эта ненасытная свора экономических карманников. Нам надо принимать меры. Когда сейчас говорят денег нет – это самая большая ложь. Когда говорят – опыта нет, у нас уникальный опыт советской модернизации, потрясающий опыт китайских преобразований, великолепный опыт развития науки и образования», – подчеркнул накануне лидер компартии Геннадий Зюганов.

Напомним, после инаугурации избранного президента РФ действующий кабинет министров во главе с Мишустиным автоматически уйдет в отставку.

В этой связи редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Как вы оцениваете работу правительства РФ?»

Варианты ответов:

Отлично: кабинет министров Мишустина заслужил наивысшей оценки

Хорошо: правительство будет справляться с вызовами лучше, если изменит финансово-экономическую политику

Удовлетворительно: кабмин не допустил острого кризиса

Неудовлетворительно: правительство слишком инертно – без вмешательства главы государства не реагирует на обостряющиеся проблемы

Мне все равно – деятельность правительства меня не касается

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Москва, Редакция РИА «Новый День»

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