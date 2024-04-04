Дело о крупном мошенничестве: Таганский суд Москвы наложил арест на имущество «инфоцыгана» Шабутдинова

Таганский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство органов следствия о наложении ареста на имущество в рамках уголовного дела против блогера Аяза Шабутдинова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам.

Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, по результатам рассмотрения наложен арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство.

Как сообщал «Новый День», Шабутдинова задержали правоохранительные органы в начале ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Кроме того, к нему есть вопросы и у налоговой службы.

Шабутдинов был заключен под стражу. Следствие настаивало именно на его аресте, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.

Позже стало известно, что департамент образования Москвы выносил восемь предупреждений организации блогера-миллионника. Речь идет об АНО «Центр развития предпринимательства» (ЦРП), в котором Шабутдинов является соучредителем. Как выяснилось, власти предупреждали ЦРП еще c 2021 года о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования.

Как следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности АНО «ЦРП», активы организации на тот момент составляли порядка 800 млн рублей.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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