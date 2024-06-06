Был личный конфликт: в Москве задержан подозреваемый в расстреле мужчины

В Москве задержан подозреваемый в убийстве, который из автомата расстрелял жителя столицы 1988 года рождения. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, преступник оказал сопротивление при задержании и был ранен.

При нем обнаружено оружие, из которого производились выстрелы, уточнили в ведомстве.

«Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности», – уточнили в прокуратуре и Следственном комитете, добавив, что в ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтверждается.

Как сообщал «Новый День», убийство произошло сегодня на улице Алексея Свиридова. По словам очевидцев, преступник вел стрельбу из автомата. Погиб мужчина, работающий системным администратором в одной из столичных фирм. По данным SHOT, погибший в результате заказного убийства в Москве Константин Балишанский – сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского.

Москва, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube