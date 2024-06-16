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Воскресенье, 16 июня 2024, 09:25 мск

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В Москве возбуждено уголовное дело после отравления более 10 человек

В Москве после отравления 10 человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По уточненным данным ведомства, в период с 14 по 15 июня в городские больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратилось более 10 человек. Установлено, что данные лица заказывали продукты питания через службы доставки.

В настоящее время проводятся обыски в местах реализации продуктов питания, допрашиваются потерпевшие и свидетели. Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора изучается служебная документация организаций, которые производили и поставляли продукцию.

Подготавливаются материалы для назначения рядя экспертиз, в том числе по контролю и качеству продукции.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщило о проведении эпидемиологического расследования в связи с фактами подозрения на ботулизм.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЧП в Москве

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