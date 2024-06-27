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Четверг, 27 июня 2024, 19:03 мск

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Проблемы с миграцией превратились в «Госдуру»: СК РФ объяснил слова Бастрыкина о парламенте

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

В Следственном комитете России дали разъяснение на обидевшую спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина фразу главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина, который процитировал комментарий из соцсетей и назвал законодательный орган «Госдурой».

«Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях», – пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Вместо того, чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, её контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста», – подчеркнула она.

Ранее сегодня в ходе сессии Петербургского международного юридического форума по правовым аспектам миграционной политики Бастрыкин заявил, что лобби по продвижению дальнейшего завоза мигрантов есть даже в правительственных кругах, Генпрокуратура более заинтересована в защите прав иностранцев, чем россиян, МВД ссылается на нехватку кадров, а бизнес не хочет поднимать зарплаты и использовать внутреннюю миграцию.

При этом глава СК РФ обратился к присутствующим на сессии депутатам Госдумы. «Что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют этой напряженной ситуации?.. Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша «Госдура»? – отметил Бастрыкин и уточнил, что не оговорился по поводу «Госдуры», а процитировал комментарий читателя одного из СМИ.

Спикер нижней палаты парламента со своей стороны заявил, что Бастрыкин своим высказыванием о Госдуме «оскорбил народ».

Москва, Мария Соколова

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Метки / Следственный комитет России

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