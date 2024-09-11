Путин предложил членам кабмина подумать об ограничении экспорта стратегического сырья

Правительство РФ проработает вопрос об ограничении поставок иностранным государствам некоторых видов стратегических ресурсов. Как сказал сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров, над этой проблемой необходимо подумать.

«Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. <...> По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, к нам ограничивают поставки ряда товаров, ну, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях – уран, титан, никель?» – сказал глава государства.

«Себе во вред только ничего не нужно делать», – добавил при этом Путин.

Президент обратил внимание, что в некоторых странах создаются стратегические запасы сырья, также принимаются другие меры. «В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать. Я не говорю, что завтра нужно сделать. Подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок», – подчеркнул Путин.

Ранее в Госдуме представители парламентской оппозиции неоднократно выступали с предложением запретить поставки стратегического сырья в недружественные государства, которые вводят санкции против России и используют поставки из РФ, в том числе, для производства оружия для киевского режима.

«За период с 24 февраля по 12 августа они (недружественные страны) нам 11 тысяч санкций, а мы им на треть больше поставок стратегического сырья. Вдумайтесь, 7,7 тысяч тонн радиоактивных материалов, 264 млн тонн металлов – это алюминий, титан, без которого в принципе невозможно производство ни самолетов, ни ракет. Продовольствие – 9,9 тысяч тонн. И я могу перечислять (дальше)…» – подчеркивал депутат Николай Коломейцев в 2022 году.

Москва, Анастасия Смирнова

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