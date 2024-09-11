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Среда, 11 сентября 2024, 18:56 мск

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Путин предложил членам кабмина подумать об ограничении экспорта стратегического сырья

Фото: пресс-служба Кремля

Правительство РФ проработает вопрос об ограничении поставок иностранным государствам некоторых видов стратегических ресурсов. Как сказал сегодня президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров, над этой проблемой необходимо подумать.

«Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья. <...> По некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, к нам ограничивают поставки ряда товаров, ну, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях – уран, титан, никель?» – сказал глава государства.

«Себе во вред только ничего не нужно делать», – добавил при этом Путин.

Президент обратил внимание, что в некоторых странах создаются стратегические запасы сырья, также принимаются другие меры. «В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать. Я не говорю, что завтра нужно сделать. Подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок», – подчеркнул Путин.

Ранее в Госдуме представители парламентской оппозиции неоднократно выступали с предложением запретить поставки стратегического сырья в недружественные государства, которые вводят санкции против России и используют поставки из РФ, в том числе, для производства оружия для киевского режима.

«За период с 24 февраля по 12 августа они (недружественные страны) нам 11 тысяч санкций, а мы им на треть больше поставок стратегического сырья. Вдумайтесь, 7,7 тысяч тонн радиоактивных материалов, 264 млн тонн металлов – это алюминий, титан, без которого в принципе невозможно производство ни самолетов, ни ракет. Продовольствие – 9,9 тысяч тонн. И я могу перечислять (дальше)…» – подчеркивал депутат Николай Коломейцев в 2022 году.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Путин Владимир

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