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Суббота, 21 сентября 2024, 14:51 мск

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В Москве арестованы ещё несколько человек после стрельбы у офиса Wildberries

Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток 14 участников инцидента со стрельбой у офиса Wildberries, где 18 сентября двое человек погибли и семеро получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Все фигуранты признаны виновными в неповиновении полиции по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Накануне в Тверском суде Москвы административному аресту были приговорены ещё шестерых участников перестрелки.

Напомним, 18 сентября около московского офиса Wildberries произошла стрельба, в результате которой, по уточненным данным Следственного комитета, двое человек погибли и семеро получили ранения, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий.

В компании Wildberries заявляли, что огонь открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука, а попытка незаконного проникновения была осуществлена сразу по двум адресам. Со своей стороны Владислав Бакальчук заявил, что приехал со своей командой на заранее запланированные переговоры, но по ним была открыта стрельба.

К настоящему времени по уголовному делу о стрельбе около офиса Wildberries задержаны 30 человек, в том числе боец ММА Умар Чичаев, который проходит службу в должности замкомандира подразделения Росгвардии «Ахмат-1». Большинство фигурантов отправлены под стражу.

Среди прочих по делу был задержан Владислав Бакальчук по обвинению по ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство) УК РФ. Накануне вечером бизнесмен сообщил, что его отпустили домой.

Москва, Анастасия Смирнова

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