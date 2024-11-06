В мэрии Москвы частично «засекретили» данные о застройщиках

Департамент городского имущества Москвы частично раскрыл данные о строительных компаниях, которые займутся реализацией 14 крупных проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью почти 354 гектара, где планируется возвести 9,3 млн кв метров различной недвижимости, в том числе 5,7 млн кв метров жилья.

«Это компании из Москвы и Архангельска, среди них правообладатели земли и недвижимости, а также инвесторы, заключившие договоры с городом по итогам проведения аукционов», – говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос РИА «Новый День».

В департаменте уточнили, что реорганизацию участка бывшей промзоны в районе Кунцево в рамках проекта КРТ проводит компания «Главстрой», которая возведет там почти 600 тысяч квадратных метров жилья, из них 156,3 тысячи «квадратов» предназначено для целей программы реновации.

На участке общей площадью свыше 15 гектаров в районе Восточное Дегунино «Специализированный застройщик «Артстрой», входящий в группу компаний «Основа», планирует строительство 165 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 16,5 тысячи «квадратов» по программе реновации.

В то же в департаменте не раскрыли, какие компании будут возводить еще почти 5 млн кв метров жилья.

По мнению наблюдателей, чиновники могут не раскрывать полные данные о строительных компаниях, поскольку некоторые из них стали «токсичными». В частности, речь может идти о девелопере из Архангельской области – группе компаний «Аквилон», которая оказалась в центре громкого скандала почти с полугодовой задержкой сдачи жилья в столичном районе Митино. Участникам долевого строительства минувшим летом пришлось обращаться за помощью в Следственный комитет и к главе государства Владимиру Путину. Согласно актуальной статистике, которая приводится на сайте «ДОМ.РФ», за последние три года этот девелопер нарушил сроки введения объектов в эксплуатацию в 64% случаев. Это касается 28 из 44 домов, которые «Аквилон» возводил не только в Москве, но и Санкт-Петербурге и Архангельской области.

Москва, Елена Володина

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