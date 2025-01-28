Блогер Шабутдинов оставлен под стражей

Московский городской суд продлил срок ареста блогеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Как уточнили пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Шабутдинов пробудет под стражей еще, как минимум, 24 суток.

Как сообщал «Новый День», Шабутдинова задержали правоохранительные органы в начале ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Блогер был заключен под стражу.

Позже стало известно, что департамент образования Москвы выносил восемь предупреждений организации блогера-миллионника. Речь идет об АНО «Центр развития предпринимательства» (ЦРП), в котором Шабутдинов является соучредителем. Как выяснилось, власти предупреждали ЦРП еще c 2021 года о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в сфере образования.

Москва, Светлана Антонова

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