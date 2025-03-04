В Кремле проходит встреча Путина с премьер-министром Мьянмы

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который прибыл в Россию с официальным визитом.

На открытой части переговоров Путин отметил, что двусторонние отношения «развиваются поступательно» и имеют «очень хороший потенциал».

«За прошлый год товарооборот вырос на 40 процентов. Это хороший показатель в целом», – отметил глава российского государства.

Москва, Анастасия Смирнова

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