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Четверг, 6 марта 2025, 19:13 мск

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В Москве задержан подрывник банкомата

В Москве задержан мужчина по подозрению в причастности к подрыву банкомата в отделении «Газпромбанка» в торговом центре «Свиблово». Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, подрывника вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Северо-Восточного округа столицы, с использованием камер наружного наблюдения, установили личность мужчины 2005 года рождения. Он задержан полицейскими при поддержке сотрудников Росгвардии по месту своего постоянного проживания на Енисейской улице и доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел», – отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Кроме этого, как уточнили в МВД, собранные материалы будут рассмотрены на предмет дополнительной квалификации действий злоумышленника.

Москва, Светлана Антонова

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