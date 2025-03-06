Путин поддержал создание единого стандарта поддержки участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести минимальные региональные нормы поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их семей. Это стало известно на встрече главы государства с представителями фонда «Защитники Отечества».
«Нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно уже что-то добавлять, что коллеги из регионов посчитают целесообразным и важным именно для этого региона», – пояснил Путин.
Москва, Светлана Антонова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»