Путин поддержал создание единого стандарта поддержки участников СВО

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести минимальные региональные нормы поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их семей. Это стало известно на встрече главы государства с представителями фонда «Защитники Отечества».

«Нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно уже что-то добавлять, что коллеги из регионов посчитают целесообразным и важным именно для этого региона», – пояснил Путин.

Москва, Светлана Антонова

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