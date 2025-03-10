Путин создал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов СВО и их семей

В государственном совете РФ создана комиссия по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Как следует из документа, решение принято «в целях усиления координации» федеральных органов власти, руководства регионов и фонда «Защитники Отечества». Возглавит комиссию губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, ему же предстоит сформировать состав структуры.

Комиссия Госсовета займется разработкой мер соцподдержки ветеранов и их семей и адаптации вернувшихся с фронта. Также структура будет заниматься анализом уже оказываемой поддержки и обобщать положительный опыт. Помощь должна оказываться также членам семей ветеранов – как погибших в бою, так и умерших от ран позднее, и получивших увечья на фронте.

Москва, Светлана Антонова

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