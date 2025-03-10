Путин назначил сына экс-генпрокурора заместителем главы Россотрудничества

Сын бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки Игорь назначен заместителем главы Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Игорь Чайка – младший сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки (2006-2020), который с 2020 года является полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Игорь Чайка владеет оператором по обращению с отходами «Хартия». Как уточняет РБК, осенью 2022 года он передал бизнес в доверительное управление на фоне включения в санкционный список США.

Москва, Светлана Антонова

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