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Пятница, 14 марта 2025, 17:08 мск

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ЧП в новой Москве: около детского сада произошла стрельба

В новой Москве около одного из детских садов произошла стрельба. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержан стрелок и его потенциальная жертва.

По ее словам, полицейские, получив информацию о стрельбе в районе детского сада, незамедлительно прибыли на место и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали правонарушителя – уроженца г. Норильска.

«Предварительно установлено, что в ходе конфликта, который произошел за пределами территории дошкольного учреждения, он выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета», – пояснила Волк.

По ее словам, оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Пострадавших среди воспитанников детского сада и персонала нет», – подчеркнула официальный представитель МВД России.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Москве

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