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Пятница, 14 марта 2025, 20:19 мск

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За кулисами: Путину поступают тайные телефонные звонки из-за рубежа

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президенту РФ Владимиру Путину поступают тайные телефонные звонки из-за рубежа. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия -1». При этом глава Белоруссии отказался раскрыть детали таких непубличных разговоров.

«Не буду говорить, пусть Владимир Владимирович [Путин] скажет – он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали, он разговаривал с некоторыми. Это была непубличная договоренность, что они будут говорить», – сказал Лукашенко.

«Пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – отметил также белорусский лидер.

Лукашенко дал понять, что звонки поступают, в том числе, из Украины. «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет», – пояснил он.

Москва, Светлана Антонова

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