Путин, Лукашенко и Рахмон собрались на неформальную встречу и созвонились с Алиевым

Сегодня президент РФ Владимир Путин провел неформальную встречу с главами Белоруссии и Таджикистана Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном. При этом, как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры государств созвонились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений», – сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств договорились встретиться лично 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Москва, Анастасия Смирнова
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