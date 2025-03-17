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Понедельник, 17 марта 2025, 19:36 мск

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Кремль готовит тезисы к разговору Путина и Трампа по нескольким актуальным темам

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом намерен затронуть несколько актуальных тем, помимо урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в комментарии, который размещен в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня. Ведь были контакты с господином Уиткоффом, были контакты по линии в Стамбуле, переговоры проводили госдепартаменты, наши министерства иностранных дел. Те вопросы, которые на повестке дня, но главным образом, конечно, вопросы украинского регулирования. Вот по этому будут готовиться президенту тезисы», – уточнил представитель Кремля.

Напомним, телефонные переговоры Путина и Трампа запланированы на вторник, 18 марта.

Москва, Светлана Антонова

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