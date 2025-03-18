Трамп поддержал идею Путина о хоккейных матчах команд США и России

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Другие подробности этой инициативы пока не приводятся.
Телефонные переговоры Путина и Трампа продлились почти 2,5 часа. Президенты обсудили украинский кризис и другие актуальные международные проблемы, а также договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.
Москва, Светлана Антонова
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