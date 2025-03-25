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Вторник, 25 марта 2025, 17:07 мск

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В Москве пропала девочка-подросток после звонка телефонных мошенников

В Москве возбуждено уголовное дело по факту похищения 15-летней девочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, предварительно установлено, что несовершеннолетняя подверглась влиянию телефонных мошенников.

Как уточняется, 24 марта девочка ушла из дома на улице Черемушки в Новой Москве в неизвестном направлении.

«25 марта 2025 года в подразделение Главного управления обратилась женщина с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери. По данному факту следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего)», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи столичного СК проводят следственные действия, направленные на установление местонахождения пропавшей и всех обстоятельств ее исчезновения. Следствием отрабатываются все версии произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК России по г. Москве генерал-майора юстиции Андрея Александровича Стрижова.

Москва, Светлана Антонова

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