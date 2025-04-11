В Кремле анонсировали встречу Путина и спецпосланника Трампа

Глава российского государства Владимир Путин намерен провести встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, слова которого цитирует «Интерфакс», пояснил, что это хорошая возможность «передать Уиткоффу, собственно, основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу».

Ранее сообщалось, что Уиткофф встретился в Петербурге со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

Москва, Анастасия Смирнова

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