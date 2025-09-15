Западная Европа симулирует наличие российской угрозы на фоне собственного катастрофического положения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ситуация в Западной Европе является катастрофической с точки зрения экономики, с точки зрения всей той авантюры, которую они закрутили вокруг Украины. Нужно каким-то образом насаждать вот эту русофобию и белорусофобию дальше», – цитирует Захарову ТАСС.

Официальный представитель МИД России обратила внимание, что западную русофобию и белорусофобию «объяснять ничем уже не приходится, кроме как придумать новые тезисы».

«Такими симулирующими некую псевдоагрессию со стороны Востока действиями они пытаются запугать собственное население, для того чтобы еще больше собрать на помощь киевскому режиму, чтобы еще больше ввергнуть самих себя в абсолютный омут, в тупик той махинации, которую сами же придумали», – констатировала Захарова.

По ее словам, антироссийски настроенные страны Евросоюза идут по пути худших практик, окружая себя «колючей проволокой» и постоянно вводя запреты для своих граждан.

«Вот только взяли и заколотили уже с той стороны границу. Удивительная история, как Европейский союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системы, то есть взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой, самим себе чего-то все время запрещают, своим собственным гражданам», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

