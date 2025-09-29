российское информационное агентство 18+

В Госдуму поступил законопроект о повышении МРОТ

Кабинет министров РФ внес в нижнюю палату российского парламента законопроект об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2026 года должен увеличиться до 27 093 рублей.

Согласно планам правительства, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ в 2026 году составят 66,4 млрд рублей.

Как пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, повышение МРОТ почти на 20% будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек. «Показатель необходим для расчёта и многих других выплат – это отпускные, больничные, а также соответствующие пособия», – отметил он.

Ранее глава кабмина РФ подтверждал планы повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

