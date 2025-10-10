Биржевые цены на бензин в России продолжают рост

Биржевая стоимость бензина марки Аи-92 за неделю прибавила в цене 0,39%, поднявшись до рекордного уровня до 74,149 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

В то же время бензин Аи-95 по территориальному индексу европейской части РФ подорожал на 0,08% до 80,295 тысячи рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась за неделю на 2,97% до 73,065 тысячи, межсезонного дизеля – на 0,65% до 70,526 тысячи, зимнего – на 0,07% до 77,597 тысячи за тонну.

Как сообщал «Новый День», вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в России увеличено производство нефтепродуктов для насыщения спроса на внутреннем рынке, и заверял, что глобальных проблем с автомобильным топливом в России нет, несмотря на рекордный рост биржевых цен и проблем с поставками в регионах.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о начале проверки обоснованности ценообразования на автозаправочных станциях в Курской области, Крыму и Краснодарском крае.

Москва, Анастасия Смирнова

