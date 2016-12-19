Евгений Минченко: В мировой политике в тренде «Brexit-эффект» и запрос на искренность

Публикации за 19.12.16

В мировой политике прослеживается тенденция к закреплению двух важных трендов – «эффект неожиданности», который получил начало при голосовании англичан о выходе из ЕС (Brexit), и запрос на искренность кандидатов. Как считает известный политолог Евгений Минченко, эти две тенденции нашли отражение в последних выборах президента США.

«Хиллари Клинтон – лицемерный и коррумпированный политик. Эту свою характеристику она оправдывала на протяжении всей своей политической карьеры. Мы только получали дополнительные подтверждения», – сказал эксперт в ходе презентации доклада коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», посвященного президентским выборам в США, в прямом эфире в «Фейсбуке».

«Сейчас во всем мире запрос на искренность, на подлинность, настоящесть. Мир социальных сетей, мир доступности гаджетов, мир доступности видео, мир, когда кандидат предстает в одном виде, а потом ты его можешь увидеть в совершенно другом – этот мир требует другой стилистики. Ты не можешь быть одним в одной аудитории, а другим – в другой, потому что – всё пишется, всё фиксируется. В этом смысле Трамп с этой своей искренностью и неполиткорректностью просто попал в дух времени», – констатировал Минченко.

Он также обратил внимание, что в США быть сторонником Трампа было страшно: было очень высокое социальное неодобрение, из чего можно было сделать предположение об эффекте непредсказуемости голосования, как это было по итогам Brexit, когда англичане неожиданно для всех проголосовали за выход Британии из Европейского союза.

Впрочем, Минченко обратил внимание и на другое обстоятельство в случае с Трампом: в отдельных Штатах появлялись неформальные штабы его поддержки, когда его сторонники самостоятельно вели агитацию в его пользу, вопреки позиции видных деятелей Республиканской партии, отказавшихся от поддержки Трампа.

«У этих людей (из народа, поддерживающих Трампа) была искренность», – подчеркнул политолог и отметил, что это также дало бОльший эффект, чем работа официальных штабов.

При этом Минченко отметил, что сейчас нет инструмента, который позволяет определить масштабы подобных «Brexit-эффектов», как это было в Британии, и в США, когда заранее в первом случае прогнозировалась победа сторонников ЕС, а в американской истории – Хиллари Клинтон.

«Кандидат, искренность и харизма, подлинность и четкий, понятный, неразмытый месседж – четкое понятное сообщение, чего хочет кандидат. Месседж бьет технологии», – определил Минченко вкратце историю успеха Трампа.

Эксперт отметил, что кампания Клинтон на самом деле не провалилась. Кандидат от демократов получила на 2,8 млн голосов больше, чем Трамп. «Правда, есть вопросы, как это все достигалось. БОльшая часть республиканских избирателей верят в то, что Трамп выиграл и по (голосам) избирателей, и была подтасовка в пользу Хиллари», – добавил политолог.

В то же время, как считает Минченко, Россия также уже столкнулась с «эффектом Brexit». «Возможен ли «Brexit-эффект» в России? Он возможен, он у нас уже был <…> и еще будет», – сказал политолог и напомнил о высоком проценте полученных голосов Алексеем Навальным на выборах мэра Москвы. Однако наиболее яркое проявление этой тенденции было на выборах губернатора Иркутской области, когда многие эксперты были уверены в победе кандидата в губернаторы от партии власти Сергея Ерощенко, но он в итоге проиграл Сергею Левченко от КПРФ.

«Посмотрим выборы мэра Москвы 2013 года. Реальное голосование за Навального выше, чем то, что можно было прогнозировать, исходя из данных социологов. Выборы губернатора Иркутской области в 2015 году: опять же Ерощенко меньше, чем было по опросам, Левченко – больше, чем было по опросам», – напомнил эксперт и добавил, что это все-таки вопрос не к социологам, а к тем, кто интерпретирует социологические данные.

Как отметил Минченко, показателем возможного «Brexit-эффекта» может быть «очень сильное социальное давление на сторонников одного из кандидатов». В Британии, откуда получил известность этот термин, был сделан прогноз о выходе Объединенного королевства из ЕС на основе косвенных данных. Опросы свидетельствовали о том, что более 80% англичан настроены против элиты, в результате был получен неожиданный результат, напомнил Минченко.

Москва, Анастасия Смирнова

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