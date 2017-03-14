Нападение душевнобольного с ножом в Люберцах оказалось бытовым конфликтом

Публикации за 14.03.17

Нападение с нанесением прохожему ножевых ранений, которое было совершено в подмосковных Люберцах, оказалось следствием обычного бытового конфликта, а не неадекватного поведения душевнобольного, передает РИАМО со ссылкой на источник в Главном управлении МВД по Московской области.

Ранее ряд изданий сообщили, что в Люберцах местный житель получил тяжелые ножевые ранения в результате нападения неадекватного душевнобольного прохожего с ножом в руках. Предварительно сообщалось, что нападавший нанес жертве несколько ножевых ранений и вел себя довольно странно. Как выяснилось, речь идет вовсе не о психическом расстройстве нападавшего – это преступление было совершено на фоне бытового конфликта.

Тем не менее пострадавший в результате этого нападения мужчина находится в реанимационном отделении.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 14.03.17

В «Домодедово» грузовик протаранил потолок. / Россия уйдет под воду этой весной. Метеорологи предупредили о крупнейшем за 100 лет половодье. / В Москве арестован 65-летний учитель танцев за сексуальное насилие над девочками. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»