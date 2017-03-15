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Публикации за 15.03.17

Психический больной мужчина затерроризировал жителей Люберец

Психический больной мужчина затерроризировал жителей Люберец

Стали известны новые подробности ЧП на прохожего в Люберцах. По словам местных жителей, это не первый случай с агрессивным поведением неадекватного душевнобольного – он затерроризировал всю округу.

По свидетельству очевидцев, при нападении психбольного пострадавший мужчина получил шесть ножевых ранений, в том числе в грудь и живот. Злоумышленника выследили прохожие молодые люди и помогли сдать его в полицию.

Действия сотрудников скорой помощи вызвали возмущение очевидцев случившегося. Даже не спросив, где именно раны, врачи начали грубо перетаскивать раненого, что вызвало шок у прохожих. Собравшиеся осадили медиков и закричали: « Вокруг масса людей – скажите, что нужно сделать – и мы поможем, аккуратно его перенесем, это ножевые ранения, в конце концов, а не перелом руки!»

По словам жителей Люберец, нападавший действительно недавно вышел из психиатрической лечебницы, и в данном случае нет оснований говорить об обычном бытовом конфликте, о чем заявляют в органах внутренних дел. Такая позиция полиции вызывает недоумение у жителей района и очевидцев происшествия. По их мнению, такой неадекватный душевнобольной, разгуливающий по улице с ножом, должен быть изолирован от общества.

Москва, Светлана Антонова

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