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Публикации за 24.03.17

Ходорковский пророчит Путину отставку до 2024 года

Ходорковский пророчит Путину отставку до 2024 года

Президент РФ Владимир Путин после избрания на новый срок уйдет в отставку до 2024 года, когда должен завершиться срок его полномочий. Об этом заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung опальный олигарх, бывший владелец нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. По его словам, Путин уже обдумывает этот вариант.

«У меня такое впечатление, что Путин по личным соображениям обдумывает свою отставку до 2024 года. Он должен сейчас с этим определиться. Важным шагом стало бы выдвижения заместителя. Это небезопасно, и я не знаю, решится ли он на это», – сказал Ходорковский, слова которого цитирует .

Опальный олигарх считает, что никто в России не могут гарантировать Путину неприкосновенность после отставки. «Для него должна быть разработана некая модель, это требует годы. И эта модель может функционировать только при содействии Запада», – полагает экс-глава «ЮКОСа».

Как считает Ходорковский, президент Путин не всесилен в России, где сформировалась «феодально-криминальная система».

Своей целью опальный олигарх назвал создание в России правового государства. «И мы его получим. Я до этого еще доживу», – полагает Ходорковский.

Берлин, Анастасия Смирнова

Берлин. Другие новости 24.03.17

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