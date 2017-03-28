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Публикации за 28.03.17

Громкое дело об убийстве 5 байкеров направлено в суд

Громкое дело об убийстве 5 байкеров направлено в суд

Громкое уголовное дело об убийстве пяти байкеров из клуба «Дикие сердцем» направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в преступлении обвиняется 28-летний житель Егорьевского района Илья Асеев, который ранее дал признательные показания.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью 8 мая 2016 года в деревне Челохово подмосковного Егорьевского района возле заброшенного здания пивоваренного завода. Между обвиняемым и байкерами произошел конфликт, в результате которого мужчина расстрелял своих оппонентов из охотничьего ружья и нанес им несколько ударов ножом. От полученных ранений все пятеро скончались на месте. После совершенного преступления обвиняемый скрылся.

Свидетелями произошедшего стали две женщины, сопровождавшие потерпевших. После задержания на допросе обвиняемый дал признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах произошедшего.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В ходе расследования было проведено более 20 судебных экспертиз и допрошено более 20 свидетелей.

Москва, Мария Вяткина

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