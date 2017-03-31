Алексей Мартынов: Президент Молдавии стал органичной частью олигархического режима / О реальном улучшении отношений Москвы и Кишинева говорить не приходится

Публикации за 31.03.17

Молдавский президент Игорь Додон за сто дней своего пребывания в должности смог продемонстрировать только то, что он все больше становится органичной частью полицейско-олигархического режима, созданного в республике миллиардером Владом Плахотнюком. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Москве российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«На мой взгляд, те ожидания, которые питали молдавские избиратели, когда голосовали за господина Додона, не оправдываются за эти сто дней. Ни одного конкретного дела президент Додон так и не совершил… даже в мелочах», – констатировал он.

Мартынов обратил внимание, что в плюс Додону обычно ставят его визиты в Москву, якобы наметившееся «размораживание» и «улучшение» российско-молдавских отношений. «Во-первых, мы их (отношения) не портили. Во-вторых, известный факт – когда энное количество российских журналистов, экспертов подвергались серьезному давлению молдавских спецслужб, объявлялись персонами нон-грата, выдворялись из страны. Я один из них. За эти сто дней никаких даже намеков на изменение этой ситуации сделано не было», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что когда в Молдавии пытаются озвучить подобные упреки в бездействии в адрес Додона, он отвечает: у меня нет полномочий и возможностей. «Действительно, он ограничен во всем. Единственное, что может делать сегодня молдавский президент, – назначать судей, послов и инициировать референдумы. Еще может ездить по разным зарубежным странам и разговаривать о прекрасном с теми, кто готов с ним это обсуждать», – сказал Мартынов.

Вместе с тем политолог добавил, что даже в рамках ограниченных полномочий Додон проявил себя не с самой завидной стороны, назначив пожизненно скандальную судью Наталью Клевады, которая вынесла ряд заказных политических судебных решений.

«Вся Молдавия знает, что это самая любимая судья олигарха Плахотнюка, который ей лично платит зарплату из собственного кармана. Что это значит? Наверное, это какой-то внутренний компромисс», – отметил Мартынов.

По оценке Мартынова, для Додона очень подходит определение «президент с ограниченными возможностями», но при этом он стал действующим лицом внутриполитического спектакля, срежессированного хозяином республики – единственным олигархом Плахотнюком, при котором Молдавия начала жить в режиме полицейско-олигархического строя.

«Режиссером внутриполитической жизни в Молдавии остается один человек – фамилия его Плахотнюк, руководитель демократической партии и по совместительству главный и единственный олигарх в Молдове, по сути, хозяин Молдавии сегодня», – подчеркнул Мартынов.

«На мой взгляд, по крайней мере, за эти сто дней он принял правила игры Плахотнюка, он все больше и больше становится органичной частью вот этого полицеско-олигархического режима и выполняет роль предохранителя между олигархом Плахотнюком и народным гневом», – добавил эксперт.

Он напомнил, что изменения Конституции республики, которые ввели прямые президентские выборы, были инициированы Плахотнюком для нейтрализации уличных протестов в Молдавии, во главе которых был, в том числе, Додон. Сейчас президент республики инициировал национальный консультативный референдум по ничего не значащим вопросам только для того, чтобы не возобновился активный уличный протест.

Как отметил Мартынов, молдавские избиратели чувствуют себя обманутыми, и это настроение в обществе нарастает. Впрочем, эксперт добавил, что для Молдавии – это нормальный политический процесс – республика живет в этом состоянии почти все 25 лет своей новейшей истории.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 31.03.17

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