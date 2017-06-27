Собянин похоронил историческое наследие Москвы

Программа реконструкции Москвы, которая на протяжении двух лет пугает москвичей и туристов траншеями на центральных улицах, в очередной раз вызывает серьезные нарекания. В районе Сухаревской площади оказалась «похоронена» под бетоном историческая кирпичная кладка, арочный свод и станинная мостовая.

«Прямо сейчас и на наших глазах продолжается разрушение, закатывание в асфальт и бетон истории Москвы. Вот очередная порция фотографий с Сухаревки. В каждом раскопе мы видим качественную историческую кирпичную кладку. В одном месте (вы его тоже видите на фото) вскрыт арочный свод (см. выше). А под ним пустота! Это особо ценный археологический объект в центре города. Пустота – это значит, что там может быть много сохранных артефактов. Может быть ход или помещение. За такие находки археологи обычно благодарят небеса», – отметил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, ему обещали, что на месте проведут «археологический осмотр». «Но сегодня на месте съёмок уже уложен бетон», – уточнил Куртов в комментарии корреспонденту РИА «Новый День».

При этом политконсультант подчеркнул, что департамент культурного наследия города Москвы в настоящий момент отмалчивается и не дает разъяснений по этому поводу. «Ответа пока нет», – добавил он.

Как считает Куртов, патриотизм, должен начинаться с «уважения к собственной истории», а не «сомнительных диссертаций» чиновников.

«Под ногами беспрецедентное перекапывание исторического центра Москвы. Без археологов, без надзора. Одноразовые рабочие – ребята из азиатских стран – безразлично копают самый что ни на есть жирный культурный слой нашей столицы. Каждый сантиметр в глубину – встреча с историей», – констатировал он.

При этом столичная мэрия уверяет, что на всех участках, где проводятся работы ведется «археологический контроль».

«Скрепы, патриотизм, национальная идея. Это не сомнительные диссертации. Это элементарное уважение к собственной истории… Представляю, как человек находит в шкафу прабабушкин альбом с фотографиями своей семьи столетней давности. Потом равнодушно вырывает из него листы, мнет и заталкивает в мусоропровод. Вот примерно то же чувство...» – прокомментировал ситуацию Куртов.

Программа «Моя улица», как официально заявлено, является комплексным благоустройством улиц Москвы, включая обновление и расширение пешеходных зон, тротуаров, ремонт фасадов, систем свещения и канализации, создание велосипедных дорожек, посадку деревьев, обустройство малых архитектурных форм. Сроки выполнения работ 2015-2018 годы.

Москвичи неоднозначно отнеслись к реконструкции Москвы в ее нынешнем виде. Критику вызвала неорганизованность ремонтных работ, недостаточная коммуникация правительства города с жителями и экспертами. Автомобилисты недовольны как перекрытиями улиц, так и общим сокращением проезжей части, и уменьшением числа парковочных мест. Погулять пешком по центру Москвы так же стало затруднительно – все перекопано.

Владельцы магазинов, ресторанов и кафе бегут с Садового кольца из-за ремонтных работ в рамках этой программы, так как теряют посетителей и не могут себе позволить платить арендную плату.

Кроме этого, согласно выводам управления Федеральной антимонопольной службы по Москве, ущерб от нецелесообразной замены гранитной плитки на тротуарах составил более 4 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.06.17

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