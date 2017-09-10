Игорь Минтусов: Московским властям выгодны «унылые» выборы

«Унылая» избирательная кампания 2017 года в Москве – «циничное профессиональное решение» столичных властей, не заинтересованных в высокой явке. Однако, как считает известный российский политический консультант Игорь Минутсов, основная драма может разыграться завтра утром после подсчета голосов. Такое мнение он высказал в рамках первого online-марафоне «Ночь выборов-2017».

«День выборов никогда не ознаменовывался массовыми стычками избирателей друг с другом, либо штурмом избирательных комиссий. Все-таки основная драма начинается после того, как начинается подсчёт голосов. Завтра утром по московскому времени станет ясно, насколько все это было «уныло», – отметил Минтусов.

В этой связи он добавил, что нынешняя относительно спокойная кампания не привлекла широкого общественного внимания, так как исполнительная власть Москве «стратегически не была заинтересована в том, чтобы была высокая явка из чисто тактических соображений».

«Это не входило в стратегию исполнительной власти. Главная задача у всех партий – привести своих избирателей и чтобы не пришли другие избиратели. Совершенно законно – несильно агитировать за выборы. Это циничное профессиональное решение», – пояснил он.

В то же время, комментируя скандал в Ново-Переделкино, где заместитель главы управы Светлана Антонова передала представителями участковых избирательных комиссий конверты «вознаграждением» и «авансом», Минтусов отметил оперативную реакцию московских властей.

«Решение мэра снять с должности соответствующих лиц – это образец того, как власть должна реагировать на события во время выборов, которые бросают тень на легитимность выборов», – сказал политолог.

Прогнозируя результаты выборов, Минтусов выразил мнение, что во всех регионах России победит партия власти – «Единая Россия».

«Но дальше начинаются важные нюансы: она («ЕР») где-то победит, набрав 55%, а где-то победит, набрав 70%. С точки зрения вечности, это не играет никакой роли, но за этим стоят судьбы людей. Кандидаты из других партий, которые набрали не 15%, а 20% – станут депутатами заксобрания, это их локальная победа», – пояснил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.09.17

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