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Жириновский возмущен низкой явкой на выборах в Москве

Жириновский возмущен низкой явкой на выборах в Москве

В России необходимо срочно менять политику в отношении выборов и избирателей, которые отказываются идти голосовать на избирательный участок. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на первом online-марафоне «Ночь выборов-2017».

«Самое важное, чтобы была логика в деятельности избирателей. Когда только полицейские участвую в выборах: кого-то разгоняют, задерживают – или дворники, вытаскивают агитационную литературу – это все неправильно», – считает Жириновский.

Политик заявил, что отговорки, такие как празднование Дня города в Москве, которое отвлекло людей от выборов, – «глупые».

«Какой праздник? Если люди хотят избрать, они обязательно пришли бы. Просто они не уверены, что получится. Надо эту логику поломать. Люди говорят, что они устали от одних и тех же лиц, но чтобы новые появились – нужно голосовать. Идите и голосуйте!» – подчеркнул Жириновский.

«Логика «не хочу, не пойду» – это не протест. Но все равно кто-то будет избран, если бы нехождение на выборы воспрепятствовало избранию тех, кого вы не хотите, можно было бы понять», – добавил политик.

В этой связи лидер ЛДПР обратил внимание на низкую явку в Москве, где сегодня прошли выборы муниципальных депутатов. «Что такое 12 % – это 900 тысяч, даже миллион не пришел!» – возмутился Жириновский.

Москва, Мария Вяткина

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