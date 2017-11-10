Прокуратура и люберецкие чиновники «крышуют» незаконную стройку? Многодетную семью выжили из собственного дома

Тотальная и бездумная застройка Московской области вступила в стадию беспредела. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в подмосковных Люберцах разгорается громкий скандал: в деревне Красково многодетную семью буквально выжили из дома из-за строительства торгового центра, официальное разрешение на возведение которого, как оказалось, так и не было получено.

Отец семейства пытается защитить своих родных и собственность во властных структурах, но пока безуспешно. Ситуация такова, что заинтересованной стороной в незаконной стройке могут выступать и местные чиновники и сотрудники прокуратуры.

По словам Григория Ужвия, семья которого стала жертвой беспредела, строительство торгового центра рядом с его домом началось 23 сентября. С тех пор жизнь его и его родных стала невыносимой: шум и вибрация с раннего утра и до поздней ночи, угроза разрушения дома и другие «прелести» соседства со стройкой, которая к тому же очевидно является незаконной.

Как отметила супруга Ужвия, мать троих детей Светлана Гаридова, перед началом строительства к ее мужу обратился новый собственник двух участков по адресу Красково, улица Карла Маркса, дом 30 – некий Александр Альбертович Баринов. Он сообщил о том, что он будет строить на их месте торговый центр.

«Наш частный жилой дом непосредственно граничит с этими участками. Мы многодетная семья с тремя дочерьми (5, 7 и 13 лет). На вопрос, есть ли у него разрешение на строительство (на этих участках в тот момент еще стояли деревянные частные жилые дома), сообщил: «У меня друзья в Люберецкой администрации и я буду делать все, что захочу», – отметила Гаридова.

«Мы сразу написали жалобу и сделали запрос в областной Госархнадзор, Госстройнадзор, Госадмтехнанадзор, Люберецкую администрацию. Нам пришли ответы, что никаких разрешений на строительство нет, от Люберецкой администрации было выписано предписание прекратить строительство», – сказал Ужвий в интервью РИА «Новый День».

Он также обратил внимание, что, согласно официальной информации, земельные участки под номерами 50:22:0060710: 15 и 50:22:0060710:43 имеют вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» и «магазины», но разрешения на стройку нет.

«Объект строится сразу на двух участках. При этом разрешения на постройку магазина до сих пор нет», – констатировал Ужвий и предоставил копии документов (есть в распоряжении редакции).

В частности, 19 октября из администрации городского округа Люберцы пришло подтверждение, что разрешение на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства на земельном участке под кадастровыми номерами 50:22:0060710:43 и 50:22:0060710: 15 не было выдано. В связи с этим собственнику направлено предписание о прекращении самовольного строительства.

31 октября был получен ответ из Главного управления государственно-технического надзора Московской области, в котором говорится, что владелец земельных участков привлечен к административной ответственности за загрязнения тротуара и за проведение земляных работ без разрешения.

Однако несмотря на предписания, строительство так и не было приостановлено. «Сейчас наш забор обрушен в метре от нашего жилого частного дома. Полиция в курсе, все зафиксировали, но ничего не делается. Знакомые сказали, что в этой стройке заинтересованы лица из прокуратуры Люберецкого района и люберецкой администрации», – отметил он.

Он также добавил, что на этой неделе семья направила жалобу в Генеральную прокуратуру, однако по регламенту Генпрокуратура сначала должна получить ответ от местной прокуратуры, которая пока никак не отреагировала на запросы многодетной семьи.

«Они (Генпрокуратура) будут рассматривать вопрос только когда есть ответ от местной, и он их не устроит. Второй вариант, при котором они ставят проблемы на личный контроль – если по этому вопросу обращаются депутаты Государственной думы. Мы депутатам разослали письма, надеемся, что кто-нибудь подключится», – надеется Ужвий.

При этом он подчеркнул, что семья была вынуждена переехать на съёмную квартиру, поскольку есть опасность обрушения дома. «Я езжу туда (в собственный дом) периодически, но страшновато там жить, есть опасность, что дом обвалится в котлован. Забор уже рухнул. Мы подстраховались и уехали от туда», – пояснил он.

Стоит отметить, что подобные проблемные ситуации в подмосковном регионе не редкость. Эксперты уже обращали внимание, что строительная политика в регионе стала «угрожающим фактором для социальной стабильности».

В частности, в интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой отмечал, что число недовольных граждан действиями властей в Подмосковье становится все больше и больше. Население активно выступает против тотальной застройки территорий, кроме этого по всей области идут судебные процессы и выступления против точечной застройки.

По мнению Неживого, ситуация с тотальной бездумной застройкой в Московской области стала ухудшаться после прихода на пост губернатора Андрея Воробьева в 2013 году, а в 2015-м начала приобретать катастрофический масштаб.

«В Московской области самое больше количество обманутых дольщиков, самый большой объем нарушений при проведении строительных работ, начиная с выделения строительных участков. Все это вызывает системное раздражение», – констатировал эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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