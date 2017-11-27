Жестокое избиение младенца в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту жесткого избиения 2-месячного младенца, которого в Наро-Фоминске родители принесли на прием к дерматологу со сломанной ногой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 23 ноября девушка и отец ребенка пришли к дерматологу из-за появления у новорожденного синяков в области скулы. После визуального осмотра ребенка врач дал рекомендацию пройти осмотр невролога.

25 ноября в 13:30 невролог обнаружил у мальчика множественные телесные повреждения, в том числе перелом левой ноги. Врач вызвал машину скорой помощи и младенца перевезли в реанимационное отделение больницы.

По месту жительства родителей проведен обыск, у них изъяты детские пеленки со следами вещества бурого цвета.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

В настоящий момент выясняются все обстоятельства случившегося, назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза.

Как сообщал «Новый День», ЧП с избиением ребенка взяла под контроль уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Как отмечали в аппарате детского омбудсмена, в рукоприкладстве заподозрены юные родители малыша. Известно, что это второй ребёнок 17-летней матери, первого она родила в 14 лет. Отцу малыша – 21 год. Оба родителя уже прошли тест алкогольное и наркотическое опьянение, результат – отрицательный.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.17

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