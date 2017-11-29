В Подмосковье школьник ранил в шею одноклассника

В Подмосковье 14-летний подросток получил ранение в ходе конфликта с одноклассником. Инцидент произошел накануне в одной из школ города Высоковска, передает «Рен ТВ».

Как сообщается, между учащимися восьмого класса произошла потасовка. В результате один из подростков изрезал другого. Пострадавшего госпитализировали с резаной раной шеи прямо из учебного заведения.

Ранивший одноклассника подросток задержан. Против него возбуждено уголовное дело.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.11.17

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