Подмосковный школьник, порезавший одноклассника, мстил за издевки

Стали известны новые подробности конфликта в школе подмосковного Высоковска, где ножевые ранения получил 14-летний подросток. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, причиной конфликта стали «личные неприязненные отношения».

По данным ведомства, ссора произошла утром 28 ноября в кабинете «Истории» Высоковской СОШ № 1. Один из подростков достал нож и ударил им в шею своему однокласснику. Против него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействиям руководства школы.

По данным источников «Ленты.ру», пострадавший подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами головы, лица и шеи. Задержанный признался, что готовился к нападению, и оно вызвано постоянными издевками одноклассников. Своей жертвой он выбрал главного обидчика. Подросток также сообщил, что несколько дней откладывал обеденные деньги на покупку ножа за 800 рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.17

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