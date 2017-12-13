Москва на «пороховой» бочке: мэрия и энергетики скрывают данные о состоянии коммунальных сетей в столице

Крупная коммунальная авария в московском районе Гольяново, где в конце ноября в результате порыва теплотрассы остался без отопления миллионный жилой массив и десятки социальных учреждений, может свидетельствовать о критическом состоянии коммунального хозяйства в столице. Чиновники и энергетики скрывают масштабы проблемы износа сетей.

До недавнего времени Москва считалась благополучным городом в отношении коммунальной инфраструктуры. Однако в последние годы все чаще стали появляться новости об авариях в системе ЖКХ. Один из мощных «звоночков» прозвенел в марте 2016 года, года в центре Москвы на Софийской набережной прорвало трубу, в результате чего «задымился» даже Кремль. Крупные аварии стали случаться с завидной регулярностью: рвутся водоводы, теплосети и канализация, как это произошло на прошлой неделе в Ясном проезде в Южном Медведкове. В результате улица превратилась в «фекальную реку» с отвратительным запахом.

Крупнейшее пока в этом году ЧП произошло в районе Гольяново 29 ноября на пересечении улиц Байкальская и Иркутская. Кроме потери теплоснабжения крупного жилого массива, в результате разрыва теплотрассы пять человек были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, один из них – 36-летний мужчина – в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы серьезные ожоги головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Позже он скончался в больнице от полученных травм.

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков, ответственный за систему ЖКХ, тогда по-хамски говорил, что москвичи получили травмы «по собственной неосторожности», «перебегая улицы».

Чтобы разобраться в ситуации с теплосетями, редакция РИА «Новый День» направила запросы в мэрию Москвы и компанию «МОЭК» с просьбой уточнить степень износа сетей в целом в городе и в Гольяново в частности. Между тем ответа так и не последовало. Очевидно, чиновникам и энергетикам есть что скрывать. Мэрия Москвы, как и «МОЭК» регулярно рапортуют о многомиллионных вложениях в коммунальную инфраструктуру. Если такие вложения действительно есть, то закономерны опасения, что деньги тратятся куда-то не туда. В противном случае аварии, подобной в районе Гольяново, явно бы не случилось.

Судя по неофициальным данным, износ сетей в Москве достиг уже 40%, и советское коммунальное наследие очевидно не способно не выдерживать тех нагрузок, которые предполагаются вместе с массовой застройкой. В этой ситуации нужно приготовиться к тому, что коммунальная пороховая бочка рванет – рано или поздно.

Комментируя эту ситуацию, в интервью РИА «Новый День» депутат Мосгордумы Елена Шувалова отметила, что проблема действительно существует.

«Официально информации о состоянии сетей нет. По улицам Москвы разрываются коммуникации и висит вывеска о том, что ведутся противоварийные работы. Однако у меня нет никакой уверенности, что это реально противоаварийные работы, а не подключение к сетям коммуникаций от новостроек. Любая реорганизация сетей требует дополнительных площадей московской земли. Этих площадей нет. Они могут образоваться только за счет уничтожения зелёного фонда. Что и происходит», – сказала Шувалова.

По ее оценке, чтобы не произошло катастрофы, угроза которой очевидна, нужно незамедлительно изменить строительную политику, и сделать её соразмерной с возможностями Москвы.

«Инфраструктура Москвы уже не справляется с возложенной на неё новостройками нагрузкой. В то же время большое число квартир не заселены», – констатировала депутат.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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