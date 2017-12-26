«Справедливая Россия» закроется после президентских выборов: Миронов готовится к пенсии

Проект партии «Справедливая Россия» закрывается. После президентских выборов в марте 2018 года скорее всего часть «эсеров» уйдет в «Единую Россию», а лидер партии Сергей Миронов – на пенсию. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, комментируя вчерашний скандал на съезде «СР», где ряд делегатов публично высказали категорическое несогласие с позицией руководства партии.

«С моей точки зрения, партия закрывается как проект. Но изначально, его перспективность была нарушена войной «единороссов» против «Справедливой России» – народ у нас этих «игрушек» не понимает», – сказал Рябов.

Эксперт напомнил, что изначально «СР» создавалась как «вторая нога» Кремля в противовес «Единой России», но проект «второй партии власти» так и не удалось реализовать, хотя несколько раз были попытки его реанимировать, наполняя «откровенно оппозиционным содержанием».

«Вспомним, что оттуда депутаты Гудков, Пономарев, который вообще сбежал из страны. Пытались они включить в себя «болотный протест», что еще хуже обернулось, потому что с теми людьми вообще никак нельзя связываться. В итоге кончилось все тем, что у них сейчас нет своего кандидата в президенты», – отметил эксперт.

С его точки зрения, поддержка Путина и невыдвижение собственного кандидата доказывает, что «СР» включается в повестку «Единой России». При этом эксперт обратил внимание, что вчерашний скандал на съезде партии, когда далеко не все делегаты согласились, что партии некого представить на выборы, свидетельствует о том, что в регионах многие «эсеры» недовольны такой политикой.

«Регионы понимают, что их бросили. Там есть понимание, что с ними уже давно покончено. От этого собственно и бунт. При том, что очень во многих регионах люди искренне верят в то, что они делают, и договорённости за их спинами им, конечно, не нравятся», – подчеркнул Рябов.

Эксперт отметил, что противостояние между центральным руководством партии и регионами заметно уже давно. «Это не первый скандал на моей памяти, связанный с самостоятельностью центра и Миронова. На последних выборах в российский парламент ряд людей, которые прошли по спискам, просто Мироновым были вычеркнуты и на их место были включены более «ресурсные» люди из бизнеса», – сказал он.

По его словам, конфликтная ситуация была и на губернаторских выборах в Севастополе, где позиция местных кандидатов и членов партии противоречила «договоренностям справедливоросских лидеров с «Единой Россией».

«Я думаю, что ряд наиболее толковых людей, как все эти годы происходило, перетекут в «Единую Россию». Там, где они будут активно «кусаться» и огрызаться, с ними будут считаться в регионах, они будут устроены в более комфортные условия. На этом партия закончит свое существование. Это произойдет после выборов и в следующем электоральном цикле «Справедливой России» не будет», – считает Рябов.

По его мнению, лидер «СР» Сергей Миронов также покинет политическую арену страны. «Он уходит туда, куда потихонечку уходит Зюганов, и потихонечку уходит Жириновский – на пенсию», – заключил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», вчерашний съезд партии «Справедливая Россия» закончился скандалом. Первоначально Миронов заявил, что «СР» поддержит на президентских выборах действующего главу государства Владимира Путина, потому что он пользуется «беспрецедентной поддержкой граждан, идет, опираясь на все здоровые политические силы страны, а на «программном и идеологическом уровне между Владимиром Путиным и «Справедливой Россией» больше совпадений, чем разногласий».

Однако делегаты съезда всё же нашли в своих рядах кандидатов на пост президента РФ.

«Гартунг, Хованская, Драпеко, Шеин и целый ряд других кандидатов. Можно хотя бы рассмотреть возможность», – заявил член Совета Федерации Антон Беляков.

«Нужно идти вперед. Никаких союзов с «Единой Россией» и их президентом!» – согласился с ним председатель орловского отделения партии Владимир Фролов.

Тем не менее, съезд большинством голосов одобрил поддержку Путина на выборах-2018.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.12.17

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