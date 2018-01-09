Отговорки не помогут: реновация Москвы ограничит доступ к солнцу

Проект тотальной застройки Москвы по резонансной программе реновации неизбежно ведет к изменениям законодательства и санитарных норм. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

Комментируя информационный шум вокруг нового проекта СанПиН, который позволяет узаконить плотность застройки в Москве и снизить требования к инсоляции, Федоров подчеркнул, что заявления Роспотребнадзора об отказе от подобных мер несостоятельно. По его мнению, соответствующие решения, скорее всего, будут приняты позже и «кулуарно», чтобы не допустить массовых волнений накануне президентских выборов.

Федоров обратил внимание, что реновация предполагает масштабную и очень плотную застройку Москвы. «Я был на конференции московского правительства по реновации – это ужас. Там такая точечная застройка, увеличивается плотность домов, плотность населения. Я видел ряд проектов, масштабы потрясают – 12 этажный дом, а рядом такую громину выставляют, что там никакой инсоляции (облучение поверхности солнечным светом) нет. Если эти проекты будут приняты, а часть их них уже приняты, мы получим, Нью-Йорк, Шанхай (мировой лидер по масштабам строительства). Естественно, вся эта застройка по нынешним стандартам не проходит, поэтому, я думаю, это (изменение санитарных норм) было разработано. Сейчас это 100% будет нарушение по нынешним нормам», – сказал он.

Таким образом, по мнению эксперта, информация о том, что в ближайшее время требования к санитарным нормам, по которым солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов в сутки в течение полугода – с 22 марта до 22 сентября – будут смягчены до 4 месяцев – с 22 апреля по 22 августа – вполне реальна.

«Я считаю, что это пролоббировано стройкомплексом Москвы. Я совершенно отрицательно к этому отношусь. В Москве и так очень много новостроек и мало света. Любое ослабление норм приводит к ухудшению качества жизни. Научно доказано, что чем меньше человек видит света, тем хуже у него самочувствие», – подчеркнул Федоров.

«Может быть, они открестились (от проекта изменения санитарных норм), потому что будут принимать эти поправки кулуарно, чтобы не было никаких протестов, никаких резонансных последствий. Они пытаются успокоить население – впереди выборы президента. Я думаю, что это будет осуществлено после выборов – сейчас любой такой раздражитель может ударить в том числе и по выборам. Я думаю, что они с этой инициативой вышли, а в администрации президента или еще где-то их поправили, сказали, вы что делаете – после президентских выборов, пожалуйста», – продолжил он.

Федоров также обратил внимание, что, несмотря на внешнюю заявленную готовность столичных властей к диалогу с гражданами, у москвичей мало реальных возможностей повлиять на ситуацию с тотальной застройки города.

«К сожалению, московское правительство выстроило такую систему города, что обратная связь существует, но это не значит, что власть реагирует на запросы. Они получают информацию, но не слышат людей, а малочисленные протесты на них не действуют. На них действует либо президент Владимир Путин, либо массовые протесты снизу, которые угрожают их стабильности и безопасности», – констатировал он.

При этом Федоров напомнил, что общественности однажды уже удалось частично переломить ситуацию – после весеннего митинга против реновации, власть вынуждена была пойти на уступки.

«Я думаю, что если все политические силы, которые выступают за социальное государство, гражданские активисты, эксперты, ученые и нормальные москвичи будут сопротивляться, то в преддверии президентских выборов можно изменить ситуацию, как это было изменено после митинга против реновации, который проходил 14 мая», – заключил он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», сегодня в СМИ появилась информация, что Роспотребнадзор разработал проект «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях для территории города Москвы», которые коснутся всех столичных новостроек.

В Роспотребнадзоре на эту информацию отреагировали оперативно и назвали ее некорректной. «На самом деле проект СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, к устройству, содержанию и организации воспитания и обучения термин «инсоляция» означает облучение поверхностей и пространств прямыми солнечными лучами, а естественная освещенность согласно межгосударственному стандарту «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» создается внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения)», – уточнили в ведомстве.

Напомним, программа реновации Москвы изначально предполагала изменения в законодательстве. Госдума уже приняла закон, который затем был одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ, хотя этот документ вызвал нарекания экспертов и спровоцировал массовое недовольство москвичей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.18

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