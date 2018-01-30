Скандал в «Справедливой России»: лидер подмосковного отделения обвинен в хищении средств однопартийцев

В «Справедливой России» разгорается громкий скандал. Лидер Сергиево-Посадских «эсеров» Вячеслав Ковтун направил заявление в Следственный комитет РФ, в котором обвинил руководителя подмосковного отделения партии Александра Романовича в хищении 16 млн 900 тысяч рублей, предназначенных на предвыборную кампанию 2016 года в Московскую областную думу.

Как следует из пояснительной записки, которую Ковтун направил в СКР, Романович в январе 2016 года «лично от имени партии» предложил ему участвовать в выборах депутатов Московской областной думы, но с «категорическим условием заплатить не менее 20 млн рублей» в качестве «помощи партии в предвыборной кампании», а затем сумма требуемой «помощи» увеличилась до 25 млн.

По словам Ковтуна, первоначально он перечислил на счет партии 6 млн 100 тысяч рублей, однако в августе 2016 года Романовский якобы потребовал изменить схему оплаты, чтобы деньги направлялись на его личный счет, так как «через этот счет можно обналичить деньги».

«С января по сентябрь 2016 года мной и аффилированными мне юридическими лицами на счет Романовича А.Л. были перечислены денежные средства: 16 млн 900 тысяч рублей. Только в последствии я узнал, что реальных шансов для избрания меня депутатом никаких не было, а денежные средства путем обмана были зачислены на расчётные счета Романовича и им похищены», – пишет Ковтун в пояснительной записке в СКР (документ есть в распоряжении РИА «Новый День»).

Как пояснил политик в интервью РИА «Новый день», все попытки узнать, куда на самом деле были потрачены деньги (общая сумма составила 23млн: 6 млн 100 тысяч – на счет партии и 16 млн 900 тысяч – на счет Романовича) не увенчались успехом.

«Речь шла о непосредственно о выборах. Александру Леонидовичу (Романовичу) были даны деньги на выборную кампанию. Но почему-то в последний момент он потребовал перевести деньги на его счет. Он сейчас прячется, уходит от встреч. Я был вынужден подать заявление в Следственный комитет. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам скажут, куда он их потратил, как он их потратил, почему он решил воспользоваться этими денежными средствами лично», – сказал Ковтун в интервью РИА «Новый День».

Он также добавил, что заявление было подано летом 2017 года. «Следователь и со мной встречался, и с Александром Леонидовичем Романовичем», – отметил Ковтун.

Как пояснил юрист Сергей Соловьев, представляющий интересы Ковтуна, по результатам доследственной проверки будет принято решение, как именно будет квалифицироваться действия Романовича.

«Агитация была в пользу партии. А в последний момент Романович почему-то попросил большую часть денег перевести на его предвыборный счет, он там тоже где-то шел кандидатом на выборы. И вроде бы это в интересах партии. Но потом он даже не отчитался и не встретился. Как это сейчас квалифицируют, что там будет, мошенничество или что, посмотрим», – сказал Соловьев.

По мнению Ковтуна, Романович «разработал и спланировал мошенническую схему по хищению принадлежащих ему средств путем обмана и злоупотреблением его доверием».

При этом «эсер» отметил, что Романовича не первый раз обвиняют в финансовых махинациях.

«Я знаю, что это не первый случай. Меня предупреждали некоторые наши товарищи, что Александру Леонидовичу нельзя доверять деньги. Вот видите, иногда нужно присушиваться», – сказал он.

«Эсер» подчеркнул, что намерен добиваться справедливости до конца. «Представляете, вас обманули и ограбили, будете ли вы успокаиваться? Нет, конечно. Я буду всеми доступными и законными средствами добиваться того, чтобы либо Александр Леонидович вернул эти деньги, либо должен быть привлечен к уголовной ответственности», – заявил он.

Сам Романович комментировать обвинения в свой адрес не стал. «В Следственный комитет обращайтесь», – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

Стоит отметить, что по итогам последних выборов в Мособлдуме осталось только 2 справедливороса – Игорь Чистюхин и Александр Волнушкин, причем по партийным спискам прошел только Волнушкин, а Чистюхин избрался как одномандатник. Ковтун в партийном списке значился третьим номером, что не позволило ему стать депутатом регионального парламента.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Романович уже не первый раз оказывается в центре скандала. Один из них произошел сентябре 2017 года. Тогда по заявлению Бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» во главе с Романовичем теризбирком Ленинского района аннулировал регистрацию фаворита предвыборной гонки за пост главы города Видное от «СР» Александра Баюклина, так как он якобы допустил «действия, дискредитирующие партию». Сам кандидат, которого выдвинули «эсеры», а в его пользу снялись с выборов кандидаты от КПРФ, «Родины» и «Яблока», назвал это предательством Романовича и обратился к лидеру «СР» Сергею Миронову с просьбой восстановить справедливость, а причиной снятия его кандидатуры назвал деньги.

«Кроме денег, я ничего предположить не могу. Администрация Ленинского района, скажем так, не чурается общения с местной не очень публичной, если можно так сказать, элитой, которая раньше ходила в малиновых пиджаках, а теперь в синих костюмах, – просто напросто решили вопрос. Другого я не вижу. Я не могу понять, почему пожилой человек, офицер, вот так просто сливает партию», – отмечал тогда Баюклин.

Москва, Мария Вяткина

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