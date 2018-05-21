Праймериз лево-патриотических сил в Москве: победитель останется ни с чем?

Победителями праймериз кандидатов в мэры Москвы от лево-патриотических сил стали депутаты Мосгордумы Елена Шувалова и Николай Зубрилин, известный журналист Максим Шевченко, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин и глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Таковы итоги интернет-голосования, проходившего с 19 апреля по 20 мая, сообщается на сайте «Левого фронта».

Всего в списке было 14 кандидатов. В опросе приняло участие более 5 тысяч человек, что в оргкомитете называют «объемным срезом общественного мнения». Организаторы праймериз уже призвали КПРФ при выборе претендента в градоначальники «ориентироваться на результаты», так как они отражают «реальные интересы сторонников».

Между тем, набравшая большинство голосов депутат Мосгордумы Елена Шувалова вряд ли будет выдвинута в мэры коммунистами – лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал кандидатуру экс-депутата Госдумы Вадима Кумина.

В компартии отметили, что итоги праймериз – «просто общественное мнение», а окончательное решение принимается на конференции московского горкома с учетом позиции президиума ЦК, отмечает «Коммерсантъ». Тем не менее, есть сведения, что часть муниципальных депутатов от КПРФ готовит заявление против выдвижения Кумина.

Примечательно, что в конце апреля известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил о своем выходе из лево-патриотических праймериз, так как, по его мнению, в отбор единого левого кандидата вмешались власти Москвы.

«Считаю эти праймериз политтехнологическим ходом по легализации комфортного для Собянина кандидата Вадима Кумина», – отмечал Федоров.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 21.05.18

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