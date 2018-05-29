«Договорняк» на выборах: мэрия Москвы пытается завербовать противников Собянина

Известный общественный деятель, президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров, который намеревается принять участие в выборах мэра Москвы в качестве кандидата, отказался входить в сговор с мэрией Москвы. Он не принял предложение представителя столичного правительства – без проблем пройти муниципальный фильтр, а в обмен соблюдать «определенные условия».

По словам Федорова, сигнал из мэрии пришел в понедельник: «хороший знакомый» позвонил и предложил «уладить» выдвижение, пообещав «золотые горы».

«Сказал, что в мэрии готовы помочь мне с прохождением мунфильтра, но только на определенных условиях. Он сказал, что разговор со мной согласован с мэрией и со мной готовы встречаться», – сообщил Федоров на своей странице в Facebook.

Предложили также информационную поддержку на каналах, подконтрольных мэрии, «снять ряд вопросов по противодействию деятельности». Кроме того, заявили о готовности «вести диалог по предоставлению некоторых ресурсов для проведения кампании».

Как отметил Федоров, «предварительные условия» соглашения с мэрией предполагают «смягчение риторики в паблике по поводу Собянина» и «согласование своей кампании с представителем мэрии, которого выделят». Вместе с тем, согласно такому негласному договору, кандидат должен был критиковать своих конкурентов, снизить активность на улице и минимизировать встречи с избирателями. Еще один пункт – «предоставить формальную программу в московское «ЕР», которую «подправят» и «подкорректируют». Остальные условия обещали озвучить при личной встрече, сообщил Федоров.

«Я ответил уважаемому человеку, что такие условия для меня не приемлемы, что буду пытаться и дальше продолжать собирать подписи в лоб. Что я всегда готов к любому диалогу, но без предварительных условий и во благо москвичей. Сказал, что этот «договорняк» плохо пахнет и не отвечает интересам москвичей. Короче, я отказался входить в сговор с мэрией Москвы», – подчеркнул Федоров.

По его словам, огласку беседе он предал в «профилактических» целях, поскольку есть опасения, что сам факт разговора используют против него в будущем.

Ранее Федоров отмечал, что столичная мэрия хорошо подготовилась к выборам: не только готова всеми средствами поддержать своего кандидата, но и практически нейтрализовала его оппонентов, в том числе, на левом фланге.

«Мэрия работает довольно технологично и хорошо. Оппозиция разгромлена, единый кандидат, который мог бы быть власти неудобен – его нет. Между собой идет грызня в демократическом и левом флангах. К выборам оппозиция подходит неподготовленной. Потому что эти праймериз не имеют никакой сильной популярности. Власти делают все, чтобы эти выборы были совершенно стерильными и нетоксичными для мэра Собянина и его команды», – констатировал Федоров в интервью РИА «Новый День».

Как известно, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.05.18

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