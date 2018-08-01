Плебисцит «недоверия к власти»: Кремль опасается «пенсионного» референдума

Кремль не позволит провести «пенсионный» референдум из-за опасений плебисцита «недоверия к власти». Как заявил в интервью РИА «Новый День» известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, противодействие референдуму против повышения пенсионного возраста еще больше ударит по авторитету политической элиты.

Как считает Федоров, «моментом истины» станет подписание (или не подписание) закона о повышении пенсионного возраста президентом РФ Владимиром Путиным.

«С моей точки зрения, референдум в России провести не дадут, потому что его исход понятен – по социологическим опросам, 90% населения против этой пенсионной реформы. Если бы его дали провести, он бы стал референдумом недоверия власти», – подчеркнул Федоров.

«Это не выборы в Госдуму, где можно манипулировать. На этом референдуме и явка была бы выше и фальсификаций меньше. Поэтому власти сделают все возможное, чтобы этот вопрос не выходил на референдум – по всему видно, что власти хотят замолчать эту проблему», – сказал эксперт.

Он напомнил, что информация о протестах против повышения пенсионного возраста в официальных СМИ или не сообщается, или подается очень сухо и однобоко. Федоров считает такие действия, в том числе, запрет на свободное волеизъявление граждан РФ через референдум, который сейчас пытается продавить КПРФ, еще сильнее ударит по авторитету власти.

«Понятно, что КПРФ – системная оппозиция и особенно среди молодежи может восприниматься не сильно радикальной и оппозиционной. Но в данном случае партия абсолютно права – она последовательно выступила против пенсионной реформы. То, что партии не дают провести референдум, – это абсолютно точно ударит по власти и уже бьет по президенту», – считает он.

Федоров обратил внимание, что рейтинги большинства провластных политиков и так значительно просели.

«Референдум мог бы стать моментом истины (когда проявилось бы отношение народа к власти), сейчас им станет подписание или неподписание Путиным закона. Но, учитывая массовость протестов, ситуация уже идет к эскалации», – считает Федоров.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в нижней палате парламента, оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не было – конституционное большинство в Госдуме – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России». Поправки в законопроект будут приниматься до 24 сентября.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги.

Москва, Мария Вяткина

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