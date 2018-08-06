«Пенсионный» референдум: мешают «лазейки» в законодательстве и отсутствие политической воли

Российское законодательство, касающееся проведения референдумов, плохо проработано и «оставляет массу возможностей для отказа» в плебисците. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказала политконсультант, электоральный юрист Татьяна Лушникова. По ее оценке, уточненный вопрос, который подготовила КПРФ, сформулирован достаточно грамотно, но судьба «пенсионного» референдума, скорее всего, уже предопределена.

Лушникова обратила внимание, что даже с новой формулировкой вопроса для всенародного голосования, который предлагает КПРФ, остается множество юридических тонкостей, которые позволят заблокировать референдум.

«Уточненный вариант вопроса, выносимого на референдум по инициативе КПРФ, безусловно, более удачный и однозначно трактуемый, чем первый. Однако, если бы формулировка вопроса была единственной проблемой в согласовании референдумов, они бы проходили каждую неделю», – сказала юрист.

Эксперт пояснила, что референдумы регулируются федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», который также является основным и для проведения выборов в России.

«Положения, относящиеся к выборам, проработаны на порядок лучше. Просто потому, что выборы проходят постоянно, вырабатывается практика, пробелы и неточности законодательства выявляются и исправляются. Но с референдумом такого не происходит. Неконкретные нормы, общие, оставляют массу возможностей для отказа в его проведении. То же относится и к закону «О референдуме Российской Федерации»», – подчеркнула Лушникова.

«Максимум, что сейчас реализуется – это местные референдумы по вопросам объединения муниципальных образований или самообложению граждан для решения каких-то местных вопросов», – добавила она.

При этом юрист напомнила, что для согласования и организации референдума необходимо пройти еще более десятка процедур, «для которых даны весьма небольшие сроки и достаточно жесткие условия».

«Достаточно сказать о том, что собрать 2 миллиона подписей по всей стране нужно за 45 дней. И не только собрать, а проверить, привести в порядок, привезти в Москву и сдать в Центральную избирательную комиссию. Ну а если посмотреть на правила проверки подписных листов, то даже не юристу быстро станет понятно, что соблюсти все требования невозможно в принципе, даже при гораздо более щадящих сроках. При том, что допускается не более 5% брака», – отметила политконсультант.

По ее мнению, сейчас обстановка в стране такова, что «без однозначно выраженной политической воли всероссийские референдумы невозможны».

«Власть явно не готова дать высказаться по вопросу повышения пенсионного возраста гражданам страны, и поэтому не заинтересована на этом этапе в проведении любых крупных референдумов», – заключила эксперт.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года, первое чтение в Государственной думе РФ законопроект уже прошел, второе намечено на 24 сентября.

Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В Росси прошли массовые протесты. По данным опросов, почти 90% граждан выступают против пенсионной реформы.

На прошлой неделе КПРФ предприняла попытку второй инициировать референдум. Вопрос звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.08.18

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