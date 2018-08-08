Время «затягивать пояса»: жители России готовятся к обвалу экономики

Проекты правительства Дмитрия Медведева, в том числе инициативы о повышении пенсионного возраста и налогов, не внушили оптимизма жителям России. В июле доля россиян, решивших «затянуть пояса» в ожидании ухудшения экономической ситуации, выросла в полтора раза. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Согласно результатам исследования, за последний месяц значительная часть граждан России была вынуждена пересмотреть план ближайших покупок и расходов. В июле позитивный баланс оценок экономических успехов РФ заметно изменился – число тех, кто ожидает «плохого года» увеличилось в полтора раза – с 21% до 30%.

Как пояснили эксперты, причиной этого стали именно «негативные ожидания развития экономической ситуации в стране». В связи с этим 31% респондентов считают, что сегодня лучше воздерживаться от трат. Примечательно, что в марте этого года об это заявляло только 18% опрошенных.

«Ухудшение экономических ожиданий населения конечно же связано с планами по повышению пенсионного возраста, а также с решениями о повышении налогов», – считают авторы доклада.

По данным опроса, негативные ожидания последствий этих мер уже распространились во всех слоях общества. Особенно остро отреагировали люди в активном трудоспособном возрасте 25-55 лет – снижение индекса потребительских настроений составило 8-9%.

Еще больше – на 10% – снизились потребительские настроения среди малообеспеченных.

«Обещание роста пенсий неработающим пенсионерам (пожалуй, единственный позитивный сигнал в связи с повышением пенсионного возраста) оказалось недостаточно убедительным аргументом даже для малоимущей части населения», – отмечают в «Левада-центре».

Судя по оценке экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), негативные ожидания населения небезосновательны. Экономисты отмечают, что состояние российской экономики остается весьма напряженным- переход к полноценному росту пока не наблюдается, что означает втягивание в затяжную стагнацию. К такому сценарию грозит привести ухудшение финансового положения предприятий реального сектора и торможение потребительской активности.

Эксперты предупреждают, что проталкиваемая кабмином РФ пенсионная реформа и рост ставки НДС действительно могут только ухудшить экономическую ситуацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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