Народ vs олигархи: власть выбрала сторону крупного капитала

Российская власть не собирается идти на уступки по «пенсионной» реформе и сопротивляется «очень ожесточенно». Такое мнение в видеообращении на своей странице в Facebook высказал депутат Госдумы от «Справедливой России», вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин. По его мнению, причина – простая: «правительство РФ и «Единая Россия» выполняют волю крупного капитала», не желающего платить налоги в нашей стране.

«И последствия этой «воли» – тоже очевидны: сокращение бюджета. А то, что пенсии, образование, медицина и все будущее России приносится в жертву – это просто издержки данного решения», – прокомментировал депутат.

По его словам, люди по всей стране активно протестуют против «антинародного закона» – «от Калининграда и до Тихого океана». Так, отметил Шеин, прошло уже более 400 акций, охвативших свыше 300 городов и сотни тысяч людей.

«Власть явно не ожидала такой реакции общества, но пока пытается демонстрировать непреклонность. Значит, нам надо продолжать, потому что речь идет о нашем будущем и будущем наших детей», – подчеркнул он.

По мнению Шеина, уже всем очевидно, что «главным последствием этого закона станет качественный рост безработицы и снижение реальной заработной платы». К примеру, только в Астраханской области на рынок труда «ежегодно будет выдавливаться дополнительно по 10 000 человек», однако «такого числа рабочих мест создаваться не будет».

Политик считает, что если на митинги протеста против пенсионной реформы 2 сентября выйдет столько людей, сколько на «Бессмертный полк» – «добровольно, без всякого принуждения, в свободное время», – то «свою реформу они (власти – прим. ред.) заберут обратно столь же быстро, как они ее вносили».

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Планируется, что реформа начнется с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Первое чтение в Государственной думе РФ законопроект прошел 19 июля – документ был принят благодаря усилиям депутатов из ЕР, все остальные фракции проголосовали против. Второе чтение намечено на 24 сентября. Инициатива вызвала массовое недовольство среди жителей страны. В различных российских регионах прошли массовые протесты. Новые протестные акции по всей России планируется провести 2 сентября.

В июне 92% участников опроса «Ромир» высказались против повышения пенсионного возраста в РФ. Согласно результатам последнего опроса данного исследовательского холдинга, 91,5% россиян считают неубедительной аргументацию властей в пользу повышения пенсионного возраста, а 93,7% не верят в повышение пенсий после реформы.

Добавим, что по итогам больших слушаний в Госдуме по проекту пенсионной реформы, прошедших 21 августа, было принято решение о создании рабочей группы по проработке предложений, в которую вошли представители кабмина, Счетной палаты, Федерации независимых профсоюзов, Конфедерации труда России, профсоюза «Соцпроф», эксперты РАНХиГС. Ее заседание совместно с профильным комитетом Госдумы (комитет по соцполитике – прим. ред.) планируется провести в период с 30 августа по 2 сентября.

В ходе «пенсионных» слушаний представители бизнес-сообществ, профсоюзов и Общественной палаты заявили, что продвигаемый кабмином законопроект о пенсионной реформе – очень сырой документ с множеством недоработок, который в нынешнем виде принимать нельзя.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.08.18

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